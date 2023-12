Dita Von Teese　STRIPTEESE

Dita Stripteese Dita Von Teese Dita Stripteese Dita Von Teese



バーレスクのフリップブック3冊セットです。ケースに傷みがあります。本は一冊のカバーが少し剥がれています。写真をご確認の上ご注文ください。最後の画像はイメージです。ご参考ください。ご不明点があればコメント下さい。これ以外にも様々なレアな洋書を出品しています。以下のリンクで弊店の在庫をご覧頂けます:ここをクリック⇨#wunderkammerbook#wunderkammer管理コード#F.Book2021-08-24Aburlesque9780061763113有名な写真家シェリルニールズは、バーレスクのスーパースター、ディタフォンティースに命を吹き込み、ダンサーの最も親密なパフォーマンスを捉えたパラパラ漫画のシリーズを制作しました。DITAのファン、古典的なバーレスク愛好家、または遊び心のある美しくパッケージ化された本を愛する人にとって完璧な収集価値のある本であるDITA:STRIPTEASEは、この唯一無二のパフォーマーへの絶妙な視覚的賛辞であり、彼女の最も愛された3人をフィーチャーしています。ダンス:マティーニグラスショー:世界中で上演されるマティーニグラスショーは、ディタの最も有名なバーレスク行為です。「ダイヤモンド・イン・ザ・バフ」の衣装を着た彼女をフィーチャーしたディタは、伝統的なストリップショーを行い、オリーブスポンジを備えた特大のマティーニグラスで体を洗うことで最高潮に達します.バードオブパラダイスショー:豪華な金色のビクトリア朝の鳥かごの中で、バーレスクの最も明るいスターが、エキゾチックで珍しいマゼンタ色のキジの羽の2つの青々とした特大の羽ファンで古典的な羽の踊りを再発明します。美しく湾曲した羽の並外れたコスチュームを身にまとったディタは、金色の止まり木でくるくる回り、彼女の体にきらめく水シャワーが降り注ぎ、忘れられない湿ったワイルドなフィナーレで聴衆をおもてなしします。ClassicStriptease:このストリップショーでは、ベール付きの帽子、縫い目のあるストッキング、高くそびえるピンヒールを備えたビンテージスーツを着たDitaが登場します。聴衆はDitaの個人的なワードローブを垣間見ることができます。