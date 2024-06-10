新品未開封　スプラッターハウス　北米版

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商品詳細
激レア 新品未開封 SPLATTERHOUSEスプラッターハウス 北米版海外版は基本的に規制がないのでグロなどの過激な表現がございます。お茶の間でプレイする際はご注意下さい。状態 コレクションの整理のため出品します。未開封新品本ソフトには初代、Part2、Part3が丸ごと収録されております。よろしくお願いいたします。
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