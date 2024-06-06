ニンテンドー64　本体6台セット　通電・ソフト起動確認済み　NINTENDO64

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ニンテンドー64本体6台セット、拡張パック1個、ソフトまとめ売りです。6台本体全部ソフト起動確認済みです。本体のみの出品です。物によりますが表面にキズ汚れあり。⑤、⑥は、枚数の関係上全部載せられませんでしたが画像にて本体がかけてたりしてますがゲーム起動、ゲーム動作は出来ましたのでご了承くださいm(__)m④は拡張パック付きです！それとは別にもう1つ拡張パック1個とソフトセットをお付けします！最後の画像の配置で梱包材で梱包してから発送させて頂きますm(*__)m古い商品なので起動しずらいことがある可能性があります。状態をご理解いただける方のみお願いいたします。バラ売り不可とさせていただきます。自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみお願い致します。お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。