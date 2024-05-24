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商品詳細
マックス・エルンスト作巖谷國士訳野中ユリ装幀1977年初版河出書房新社3800円ハコ約25✕19.5✕4.5cm。大部。本体、ハコともにパラフィン紙で保護しておりましたが、背にヤケがあります(写真4)図版など、他に目立った汚れはありませんが、古本ですので多少のスレやイタミがあります。
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