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【夏祭りセール】マクロス原画集＆美樹本晴彦イラストレーションズ（2冊せさ）
商品番号 F68088052247
商品名

【夏祭りセール】マクロス原画集＆美樹本晴彦イラストレーションズ（2冊せさ）
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①「超時空要塞マクロス原画集」②「美樹本晴彦イラストレーションズ　季節のしおり」※各昭和59年発行※バラ売り不可※素人判断で状態は良い方だと思いますが、若干の裏汚れ（拭いたのですが落ちませんでした）、若干の角折れがあります（写真参照）。細かいことを気にしない方でお願いいたします。貴重な当時品です。値段交渉はいたしません。よろしくお願いいたします。#マクロス#超時空要塞マクロス#美樹本晴彦#原画#イラスト#アニメ#本
http://narcologia.ru/goods/passivity396583.html
http://narcologia.ru/goods/traverse974426.html
http://narcologia.ru/goods/composite107154.html
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