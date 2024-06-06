【夏祭りセール】マクロス原画集＆美樹本晴彦イラストレーションズ（2冊せさ）

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商品詳細
①「超時空要塞マクロス原画集」②「美樹本晴彦イラストレーションズ 季節のしおり」※各昭和59年発行※バラ売り不可※素人判断で状態は良い方だと思いますが、若干の裏汚れ（拭いたのですが落ちませんでした）、若干の角折れがあります（写真参照）。細かいことを気にしない方でお願いいたします。貴重な当時品です。値段交渉はいたしません。よろしくお願いいたします。#マクロス#超時空要塞マクロス#美樹本晴彦#原画#イラスト#アニメ#本
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