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漫画セット　殺戮の天使　被虐のノエル　アルネの事件簿　等
商品番号 U35605239031
商品名

漫画セット　殺戮の天使　被虐のノエル　アルネの事件簿　等
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・殺戮の天使　1、2、4〜12巻(※3巻がありません)・殺戮の天使0　1〜3巻・さつてん！　1〜5巻・被虐のノエル　1〜7巻・ひぎゃくのノエルちゃん　1、2巻・アルネの事件簿　1〜４巻・霧雨が降る森　1〜3巻・魔女の家　1、2巻以上の37巻セットです。状態は、新品で買ったものも一部ありますが、ほとんどが中古購入です。比較的綺麗なものを選んでいるつもりですが、日焼けや少しの破れ、折れなどあります。帯もあったり無かったりです。基本的に２回以上人の手に渡った中古品とお考え下さい。発送は、何冊か毎に袋に入れて、隙間には緩衝材を詰めてダンボールで送る予定です。トラブル防止の為、プロフィールを読んで頂けると助かります。
http://narcologia.ru/goods/moisture227069.html
http://narcologia.ru/goods/navigate353830.html
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