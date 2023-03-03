漫画セット　殺戮の天使　被虐のノエル　アルネの事件簿　等

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商品詳細
・殺戮の天使 1、2、4〜12巻(※3巻がありません)・殺戮の天使0 1〜3巻・さつてん！ 1〜5巻・被虐のノエル 1〜7巻・ひぎゃくのノエルちゃん 1、2巻・アルネの事件簿 1〜４巻・霧雨が降る森 1〜3巻・魔女の家 1、2巻以上の37巻セットです。状態は、新品で買ったものも一部ありますが、ほとんどが中古購入です。比較的綺麗なものを選んでいるつもりですが、日焼けや少しの破れ、折れなどあります。帯もあったり無かったりです。基本的に２回以上人の手に渡った中古品とお考え下さい。発送は、何冊か毎に袋に入れて、隙間には緩衝材を詰めてダンボールで送る予定です。トラブル防止の為、プロフィールを読んで頂けると助かります。
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