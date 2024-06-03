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商品詳細
葡萄をイメ－ジし作りました。手作り一品作一部分凹まし立体に作りました。茶切れが大事と作っています。茶器一筋50年余りになりミニ、ミニ(米粒位)からいろ、いろ見て楽しい、茶器も作っています。量約300cc高さ約9、3cm幅約9、5cmとうどう作
http://narcologia.ru/goods/response766142.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln384702.html
http://narcologia.ru/goods/freshman320656.html
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