Thrustmaster T.16000M FCS フライトスティック PC

ThrustmasterスラストマスターT.16000MFCSフライトスティック(PC)動作確認程度に短時間使用したのみです。キズ等は見当たりませんが素人保管ですので多少のスレなどできてしまう場合がございますのでご了承ください。この製品は、Windows10/8/7/Vista(32/64ビット)が動作するPC上で、USB接続で使用できます。T.16000MFCSはジョイスティック部にH.E.A.R.Tテクノロジーの採用により、現行システムを凌駕する高精度を実現します。長期使用でも精度が劣化することは一切ありません。左右両手利きに完全対応したジョイスティック3つの取り外し可能なパーツにより、ジョイスティックを左利き、右利きのどちら用にも完璧にセッティング可能。ジョイスティックは16個のアクションボタン(「点字スタイル」の物理ボタン認識)と8方向視点(POV)ハットスイッチを搭載しています。T.A.R.G.E.Tソフトウェアでは、各ゲームタイトルに専用のプロファイルを読み込み/作成できます。#シミュレーター#コントローラー#フライト#ゲーム



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