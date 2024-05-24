amiibo マリオ　ルイージ　クッパ　ピーチ (スーパーマリオシリーズ)4体

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amiiboのマリオ、ルイージ、ピーチ、クッパの4体セットです。新品未開封で保管しておりましたが諸事情により出品いたします。暗所でしまってましたので状態は良いかと思いますが状態については写真でご確認お願い致します。一度人の手に渡っていることご理解宜しくお願い致します。amiiboマリオ(スーパーマリオシリーズ)#任天堂#『スーパーマリオ』シリーズ#マリオ#amiiboマリオ_スーパーマリオシリーズ_フィギュア種類...コレクションフィギュア