薔薇とサムライ2 　ポストカード　パンフレット　コースター　新品

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劇団☆新感線薔薇とサムライ２海賊女王の帰還・パンフレット 限定付録付き（未開封）・フライヤー（本公演） ×１０枚・衣裳展 ゲキ×シネ フライヤー ×３枚・ゲキシネ告知 ポストカード ×２枚・衣裳展 コースター ２種 各１枚・アンヌ コースター パンフレットは、本公演中、新橋演舞場にて購入しました。２冊購入しておりましたので、新品のまま出品致します。（自宅保管）#劇団新感線#天海祐希#古田新太#石田ニコル#神尾楓珠#早乙女友貴#高田聖子#西垣匠#生瀬勝久#日比谷シャンテ#ゲキシネ