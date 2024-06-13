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薔薇とサムライ2 　ポストカード　パンフレット　コースター　新品
商品番号 B32906615884
商品名

薔薇とサムライ2 　ポストカード　パンフレット　コースター　新品
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

劇団☆新感線薔薇とサムライ２海賊女王の帰還・パンフレット　限定付録付き（未開封）・フライヤー（本公演）　×１０枚・衣裳展　ゲキ×シネ　フライヤー　×３枚・ゲキシネ告知　ポストカード　×２枚・衣裳展　コースター　２種　各１枚・アンヌ　コースター　パンフレットは、本公演中、新橋演舞場にて購入しました。２冊購入しておりましたので、新品のまま出品致します。（自宅保管）#劇団新感線#天海祐希#古田新太#石田ニコル#神尾楓珠#早乙女友貴#高田聖子#西垣匠#生瀬勝久#日比谷シャンテ#ゲキシネ
http://narcologia.ru/goods/procurement218233.html
http://narcologia.ru/goods/pompous287423.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln433502.html
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