プレイステーション5

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商品詳細
2023年2月頃購入。ここ最近使用していなかったため出品します。写真には写っていませんがケーブル類も付属します。目立った傷、汚れはありませんが若干の使用感はありますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/slide492687.html
http://narcologia.ru/goods/recycling552714.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation26421.html
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