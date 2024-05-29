三味線ケース ハード

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商品詳細
津軽三味線で使用していました。変形型の三味線ケースです。古いものですが、バックルや持ち手もまだしっかりしてます。外内側に変色やキズがあります。この形のケースは真ん中がくびれてるので抱き抱えて持つのにはとても持ちやすかったです。種類···三味線アクセサリー・パーツ···ケース
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