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商品詳細
カワイのミニピアノP-32レッド1度開封後未使用のまま箱に入れて自宅保管しておりました。分かりにくいですが、見る角度によっては表面に薄い線のような擦れがございます。（写真5枚目）脚(3本)付き、説明書はありません。箱は一部変色、へこみ、キズございます。箱にそのまま緩衝材を巻いての発送を予定しておりますので。ご了承頂ける方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation485008.html
http://narcologia.ru/goods/displease898831.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle274966.html
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