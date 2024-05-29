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カワイ ミニピアノ
商品番号 L34284838990
商品名

カワイ ミニピアノ
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

カワイのミニピアノP-32レッド1度開封後未使用のまま箱に入れて自宅保管しておりました。分かりにくいですが、見る角度によっては表面に薄い線のような擦れがございます。（写真5枚目）脚(3本)付き、説明書はありません。箱は一部変色、へこみ、キズございます。箱にそのまま緩衝材を巻いての発送を予定しておりますので。ご了承頂ける方よろしくお願いいたします。
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