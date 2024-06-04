Rainbow Portable2 家庭用beatmaniaIIDXまとめ売り

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バラ売り◯値下げ交渉⚪︎Phoenixwanを購入したため出品することにしました。Infinitas,PS2にて動作確認済。傷・汚れ等あり、神経質な方はご遠慮ください。虹コン本体・ソフトも一つ一つプチプチに包んで、段ボールに入れ発送致します。RainbowPortable2(皿の部分のステッカー無し。プレイに支障はありません。)7thstyle10thstyle13DistorteD15DJTROOPERS購入特典付き(VISUALEMOTION7)16EMPRESS+PREMIUMBEST(ケースに難あり)#PlayStation2#beatmania#IIDX#infinitas#虹コン≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣ご覧頂きありがとうございます♡自宅のものを出品していますので保存状況などご了承の上ご購入くださいませ(⌯˃̶᷄﹏˂̶᷄⌯)まとめてご購入の方はお安くしますのでお気軽にコメントくださいˁ˙͡˟˙ˀ≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣