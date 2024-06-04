BLOOD of NIRA's CREATURE 韮沢靖追悼画集

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「BLOODofNIRA'sCREATURE韮沢靖追悼画集」韮沢靖2016年2月、52歳の若さで急逝した、人気イラストレーター/デザイナー/造形作家である韮沢靖氏の追悼画集。「仮面ライダー」「スーパー戦隊」「デビルマン」「牙狼-GARO-」「ゴジラ」「ウルトラマン」「妖怪大戦争」……といった、人気の特撮・アニメ・ゲームでのキャラクターデザイン、そして今まで一冊にまとめられることのなかった数々のイラストレーションを、厳選して収録。個展やトークイベントでのライブペインティング作品や、亡くなる直前の仕事、未公開のラフスケッチなど、貴重な画稿も多数掲載。さらに、生前に韮沢氏と親交の深かったデザイナー、イラストレーター、漫画家、映画監督、造形作家の皆さんによる座談会や、寄稿コメント・イラストなども収録。日本クリーチャーデザイン史に韮沢氏が遺した多大な功績を振り返り、改めて目に見えるかたちにまとめた一冊です。素人保管のため細かい傷等ご了承ください#韮沢靖#韮沢_靖#本#芸術／絵画・彫刻