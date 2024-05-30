BLACKPINK 日本未発売 コラボ ショッパー リメイクバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。スターバックス×BLACKPINK日本未発売のコラボ ショッパーをリメイクしたバッグです。ベルトが付いているので小さめのトートバッグとして、ショルダーバッグとして両方お使い頂けます。日本のスタバでは未発売のBLACKPINKコラボシリーズのショッパーを使って作っていますので、かなりレアかと思います。スタバの紙袋にビニール素材を重ねて作られています。サイズは5〜7枚目の写真でご確認ください。※本物の紙袋を使ってハンドメイドで作られているので多少の個体差(紙袋のシワや折線、小さな穴等)がある場合がございます。鞄としての作りはとてもしっかりしていますので、鞄自体に穴や痛み等はございません。他に同じシリーズのミニポーチ(小銭入れ)、バッグとミニポーチのセットの商品も出品しております。スターバックススタバBLACKPINKブラックピンクコラボ限定日本未発売リメイクリメイクバッグ