陶磁体系② 全48巻のうちB 25〜48巻

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商品詳細
陶磁体系②全48巻のうちB25〜48巻陶磁大系 全48巻 全て揃っています。購入後に数冊開き、その後は箱に入れたまま40年ほど倉庫にずっと眠っていました。破れや目立つ汚れはありませんが長い間保管していたものなので新品のような綺麗さではありませんので、あくまでも古本とご承知いただける方に購入をお願いいたします。ずっと眠らせるのは勿体無いので興味があり活用していただける方がいらっしゃれば嬉しいです。陶磁体系は全48巻です。段ボール箱二箱分なのでメルカリでは箱ごとに販売しています。全巻ご購入の際は陶磁体系①と陶磁体系②をそれぞれご購入ください。こちらのページは陶磁大系②全48巻のうちB25〜48巻のページになります。全巻ご所望の方は陶磁大系①全48巻のうちA1〜24巻も一緒にご購入ください。発送は元箱のままお送りします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney953549.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador12206.html
http://narcologia.ru/goods/troupe858411.html
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