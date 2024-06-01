スタミュ　高校星歌劇　レンタル落ちDVD　全巻セット　1期2期3期　花江夏樹

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☆大変魅力的な商品になります☆この作品を好きな方、楽しみたい方は存分に楽しめるかと思います。※基本的には24時間以内発送をしていますがお仕事により発送が遅くなる可能性があるので2-3日としています。発送を急いでほしい場合は事前にコメント下さい。★★★★★★★★当店オススメ商品★★★★★★★★●商品説明高校星歌劇 全18巻●状態こちらはレンタル落ちＤＶＤになります。本編ジャケット・ディスク付き。レンタル落ちになりますのでディスクに傷やジャケットヤケと管理シールがあることをご理解ください。●梱包写真2枚目の不織布ケースにいれてネコポスorコンパクトor新品段ボール発送となります(。ゝω・)ゞ●DVDプレイヤーにて早送りの再生確認済み。ご自宅の機器や環境によっては再生に問題がある可能性があるかもしれませんのでレンタル落ちとゆうことをご理解ください。●お取引についてたくさんのお客様から対応、梱包が丁寧とお声を頂いております(。\u003eд\u003c)ぜひご納得頂けたらと思います☆●値下げ等々ご質問ありましたらぜひご意見下さい☆※尚他サイトでも出品中ですのでなくなり次第自動的に消去となります。即購入優先。早い者勝ちになります。※バラ売りは行ってません。★まとめ割常時開催中です～#明輝リサイクル書店2つ以上まとめて購入で大幅割引き良かったらフォローもお願いいたします(^-^)フォローしてくださった方にはお値下げ致しますのでコメント下さい☆＃全巻セット＃漫画＃コミック＃本＃少年＃青年＃少女