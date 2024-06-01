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美品 2022年製 ニンテンドー スイッチ 本体 Switch 新型 動作良好
商品番号 P81521428719
商品名

美品 2022年製 ニンテンドー スイッチ 本体 Switch 新型 動作良好
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは2022年製ニンテンドースイッチ本体の出品になります。※フォロー割対象外【商品名】2022年製ニンテンドースイッチ本体NintendoSwitchNintendoswitchスイッチ本体任天堂バッテリー拡張　新型【商品内容】本体XKJ10090498762【商品概要】・動作確認済み、ゲームの読み込み等動作に問題　　ございません。動作良好。・使用に伴う小傷はありますが、全体的には少ないです。・液晶は傷等のない綺麗な状態です。・ジョイコンやアダプタなどの付属品はございません。上記のもののみとなります015#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#SwitchNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/unusable117874.html
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