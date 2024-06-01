美品 2022年製 ニンテンドー スイッチ 本体 Switch 新型 動作良好



美品】2022年製新型 NintendoSwitch 本体- 美品】2022年製新型 NintendoSwitch 本体-



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こちらは2022年製ニンテンドースイッチ本体の出品になります。※フォロー割対象外【商品名】2022年製ニンテンドースイッチ本体NintendoSwitchNintendoswitchスイッチ本体任天堂バッテリー拡張 新型【商品内容】本体XKJ10090498762【商品概要】・動作確認済み、ゲームの読み込み等動作に問題 ございません。動作良好。・使用に伴う小傷はありますが、全体的には少ないです。・液晶は傷等のない綺麗な状態です。・ジョイコンやアダプタなどの付属品はございません。上記のもののみとなります015#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#SwitchNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo