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萩焼　抹茶碗　大碗　茶道具　藁灰釉　白磁　共箱　蔵出し　アンティーク抹茶碗　１客
商品番号 V75957800794
商品名

萩焼　抹茶碗　大碗　茶道具　藁灰釉　白磁　共箱　蔵出し　アンティーク抹茶碗　１客
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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