テイルズ オブ シンフォニア 入場者特典 朗読台本

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商品詳細
TALESOFSYMPHONIAFESTIVAL~20thAnniversary〜入場者特典イベント朗読台本(出演キャスト複製サイン入り）未使用品です。受け取り後、すぐにビニール袋にいれ保管しました。目立った傷などないですが、包装なく受け取った物ですので神経質な方はご遠慮下さい。#テイルズ#シンフォニア#テイルズオブシンフォニア
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