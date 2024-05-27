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。写真集。2021.1月~2022.2月までのカレンダー(写真付き)。トレカ4枚長らく閉まっていたため角が少し丸くなってしまいましたが、大きい傷などはございません。また、この他の付属品は、友人にあげてしまったためございません。ご了承ください。このような状態で良ければよろしくお願い致します。