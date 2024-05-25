デスノート / コンプリート DVD-BOX アニメ [輸入盤] 日本語・英語

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デスノート/DEATHNOTEコンプリートDVD-BOX(1-37話,840分)アニメ[DVD][Import]Amazonにて新品で購入し、１度再生しただけです。写真のものがすべてです。外箱に一部破れ有り（写真参照）。盤の状態は良いと思いますが、あくまで中古品としての出品ですので神経質な方はご遠慮ください。パソコンにて動作確認済み。（商品の説明より引用）デスノート-DEATHNOTE-リージョン:2映像方式:PAL音声:英語,日本語字幕:英語英国のDVDのリージョンコードは日本と共通(2)ですが、映像方式がPAL方式で日本（NTSC）と異なるため、一般的な国内向けプレイヤーでは再生できません。ご覧になる際はパソコンまたはPAL対応のリージョンフリープレーヤー等をご使用ください。海外製の輸入品のため、長距離輸送等によりシュリンク・パッケージに軽度のダメージがある場合があります。ディスクの再生には影響ありませんので、あらかじめご了承ください。（引用終わり）