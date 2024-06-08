キョロちゃんランド　ファミコン　箱説付

ファミコンソフトの【キョロちゃんランド】になります。動作確認済ですが、ご使用の環境下での動作を保証するものではありません。ソフトは大変良好ですが、箱は傷み色褪せがございます。その他の外部の状態は画像にてご判断願います。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ファミコンソフト#レトロゲーム#キョロちゃん



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