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7 + BILINGUAL セブンプラス　バイリンガル　七田　英語教材
商品番号 I53527833027
商品名

7 + BILINGUAL セブンプラス　バイリンガル　七田　英語教材
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7+BILINGUALセブンプラス　バイリンガルしちだ・教育研究所の英語教材です。CD全て動作確認済みです。テキストとイラストに外れているページがあります。ぬり絵は5ページ塗ってあります。usedにご理解のある方のご購入をお待ちしております。幼児教育　お受験　英会話知育　英語教育　七田式
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