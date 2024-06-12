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商品詳細
#xikers#大阪限定#グータッチ会#ユジュン#トレカ#フォトカード#ateez◎商品の状態状態は良いですが、一度人手に渡ったものになります。初期傷等、ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします(*^^*)◎発送ゆうパケットポストミニ(匿名配送)水濡れ、折れ対策して普通郵便にて発送します。梱包材はリサイクルの資材を使用させて頂く場合があります。◎値下げ交渉ついてお値下げ不可とさせていただいてます。◎その他ミンジェ ジュンミン スミン ジンシク ヒョヌ セウンジョンフン ハンター イェチャン
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