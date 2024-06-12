(6045) SONY PS4 Pro CUH-7200B BO1 動作確認済

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(6045)SONYプレイステーション4PS4ProCUH-7200BBO1ジェットブラック動作確認済み初期化済みコントローラー3個付きPlayStation●商品状態中古品動作確認済み簡易清掃済み中古品となりますので、使用に伴う多少のキズや汚れがございます。状態が気になる方や神経質な方はご購入をお控え下さい。中古品をご理解の程ご購入いただきますようお願い致します。写真をご確認の上ご検討いただきますようお願い致します。※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。※お渡しするもの写真のものが全てになります。※傷等、写真にて判断お願いします。※気になる事は、余裕を持ってお気軽にご質問下さい☆※多少の汚れや小傷(スリキズ）あると思われます。※神経質な方はご購入をお控え下さい。◆商品に不具合があった場合◆・柔軟に対応させて頂きます。・商品到着より三日以内にご連絡お願い致します。・それ以上経過しますと取り消しとさせて頂き、他のご対応はできかねます。・ノーチェック品、現状出品、ジャンク品の品は保証外となります。◆発送について発送は、佐川急便・ゆうパックでの発送となります。沖縄・離島等の地域への発送は、ゆうパックでの発送となります。発送方法は、お選びできません。弊社で発送方法を指定させていただきます。また、発送方法を変更する場合がございますので、御理解いただきますようお願い致します。◆他でも出品をしている為、突然に商品を取り消すこともございますので、ご理解いただきますようお願い致します。☆営業時間AM１０時～PM６時☆日曜日、祝日休み☆☆商品お渡し前に、最終動作確認が可能な商品に関しては最終動作確認をしてからのお渡しとさせて頂いております。☆弊社は、少人数での対応となりますので、営業時間外や営業中であっても直ぐに返答できない場合がございます。☆質問には出来るだけ対応致しますが、時間外や休日はお答えできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY