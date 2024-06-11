ドラムセットYAMAHA SABIAN ZOMBIE 真矢モデル　SD-255S

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商品詳細
ドラムセット YAMAHASABIANZOMBIE真矢モデル SD-255Sドラムセット YAMAHA真矢モデル SD-255SSABIANZOMBIEシロートの為、組み立てもわからないのでジャンク扱いでお願い致します。また、写真にてご判断の上、ご入札願います。サイズが大きい為、基本的に手渡し希望です。種類···ドラムセット
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