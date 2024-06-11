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ドラムセットYAMAHA SABIAN ZOMBIE 真矢モデル　SD-255S
商品番号 D93376717761
商品名

ドラムセットYAMAHA SABIAN ZOMBIE 真矢モデル　SD-255S
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラムセット　YAMAHASABIANZOMBIE真矢モデル　SD-255Sドラムセット　YAMAHA真矢モデル　SD-255SSABIANZOMBIEシロートの為、組み立てもわからないのでジャンク扱いでお願い致します。また、写真にてご判断の上、ご入札願います。サイズが大きい為、基本的に手渡し希望です。種類···ドラムセット
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