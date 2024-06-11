新品・未開封　廃盤CD 《‘にゃんこ’のためのベートーヴェン》

#トルネコ商店のクラシックCD←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り#フェリックス・パンドータイトル:BeethovenforCats‘にゃんこ’のためのベートーヴェンJAN:4524505292600※新品・未開封、中のツメ箇所が破損している可能性があります、宜しくお願いします。内容紹介愛するペットに贈るリラクゼーション・ミュージック!いつも貴方を癒してくれる、かわいいペット達に、素敵な音楽の贈り物を!●ペットだけが聞き取れる特殊な周波数の音。●ペットにとって、馴染みのある音を使い、家族と一緒にいるような錯覚を起こさせ、不安と寂しさを和らげるイリュージョン効果。●リラクゼーション効果があると証明された楽器(ビオラ、バイオリン、フルート、木琴等)の演奏。曲目リスト1ピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」第2楽章2ピアノ・ソナタ第9番ホ長調作品143「ロマンス」第2番ヘ長調作品504ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調「月光」5ピアノ・ソナタ第2番イ長調作品26フルート時計のための作品アレグロ7交響曲第5番「運命」8弦楽四重奏第2番ト長調作品189メヌエット10エリーゼのために11ト調のメヌエット12アラミスハ長調



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