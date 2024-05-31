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[バラ売り可] JUSTB イムジミン グッズ セット トレカ サインポラ
商品番号 X90610141119
商品名

[バラ売り可] JUSTB イムジミン グッズ セット トレカ サインポラ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①JUSTB本国ミニコンサートスローガン②JUSTBNEUN音楽番組観覧カード③⑤スペシャルヨントンアーティスト(イムジ)作成ブレスレット・サイン⑧ミニうちわ2種⑨イムジ2集アクキー⑩イムジネームバッジ以上のセットになります。⑤はブレスレットと一緒にカードにサインが入っていますが、宛名のみ塗りつぶしてお送りします。⑩は後ろにサインと一言メッセージが入っています。（）内の値段でバラ売り可値段なしのものは要相談その他質問等ございましたらお気軽にお声掛けください*ˊᵕˋ*
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