バスガイド資料・テキスト・教本【横浜・鎌倉持ち運びセット・西湘バイパス付】

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⭐️鎌倉コースに横浜資料と西湘バイパスを加えたものです。持ち運びに便利なようにB5サイズで、ルーズリーフに両面カラーコピーしました。ファイルなどに綴じてご利用ください。若干、裏写りしていますので、気になる方は購入をお控えください。♡印刷にお時間がかかる為、お休みの日に作成していますので、1点の出品となります。その他、必要な方はご予約ください。こちらは、印刷済です。すぐに発送出来ます。横浜参考資料には、線地図がついていません。横浜開発地区は使いやすいよう、短めにまとめました。⭐️横浜資料内容⭐️○横浜について ○ベイブリッジ ○スカイウォーク再開○三菱みなとみらい技術館 ○横浜美術館 ○オービィ横浜 ○日本丸○ランドマークタワー○ドックヤードガーデン○ガンダムファクトリー○三井アウトレットパークのスナネコ○カップヌードルミュージアム等、みなとみらい地区等、34項目○横浜市内…大桟橋、山下公園、元町の見所、氷川丸物語、岩崎きみちゃんのお話、中華街のお薦め、東日本大震災当時の状況等、26項目○みなとみらい\u0026横浜駅開発地区…横浜ハンマーヘッド、横浜市新庁舎、JR横浜タワー等、今後のビル予定を含む35項目ロープウェー開通・女神橋追記。臨港サークルリニューアル、ジャックの塔、マリンタワー営業再開追記⭐️鎌倉の内容⭐️○横浜横須賀道路日野インター〜北鎌倉○朝比奈インター〜鶴岡八幡宮○鶴岡八幡宮〜下馬○下馬〜大仏○下馬〜由比ヶ浜○由比ヶ浜〜江ノ島○由比ヶ浜〜逗子インター○お薦めのお土産・美味しいもの※八幡宮、長谷観音、大仏、建長寺、円覚寺下車案内⭐️義時の墓法華堂跡、鎌倉殿の13人大河ドラマ館、英国アンティーク博物館、虫塚、西田幾多郎歌碑移転、2022年11月江ノ島リニューアル追記鎌倉は、99ページになります。⭐️西湘バイパス（小田原→江ノ島）は、14ページ。左ページにコースポイント、右ページにご案内とノートのように作成してあります。○他、小町通りの食べ歩きお薦め。⭐️鎌倉の資料は振り仮名付きです。⭐️横浜・西湘バイパスのみの販売は予定ありません。⭐️その他の資料は、プロフィール欄からご覧ください。販売をお休みする日も記載していますので、ご確認ください\u003c(__)\u003e