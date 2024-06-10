女性教室　母と子の人形作り　昭和35藤田桜　小沢鉄造



NHKラジオテキスト 女性教室No.69 母と子の人形作り 昭和35年8月号 ...



NHK女性教室 母と子の 人形作り 藤田桜/小沢鉄造（講師） 昭和35年 ...



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NHKラジオテキスト 女性教室No.69 母と子の人形作り 昭和35年8月号 藤田桜・小沢鉄造角にシミ、全体的にヤケ、やや痛みがありますが、本文は問題なく良好です。クリックポスト（追跡付き）で発送予定。送料込みのお値段です。水濡れ対策の上梱包を行っております。☆お値引きはいたしておりません。✩︎ご購入の際は、コメントやメッセージなどのご挨拶なしで購入していただいて構いません。☆気をつけて検品しておりますが、古書のため多少の見落としはご容赦くださいませ。☆ご注文をいただいたあと、発送とお返事に数日いただくことがあります。少々お待ちくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。