いぇー！ふぁみりーイロイロ！たまごっちプラス ふぁみたま ラブ

いぇー！ふぁみりーイロイロ！たまごっちプラスふぁみたまラブ動作確認済み(写真①)電池は付属しません。________________________________________※初期キズや経年劣化などがある可能性があります。ご了承の上で購入を検討ください。※ご質問・ご要望などがある場合は購入前にコメント欄にてお願いいたします。購入後に取引メッセージにて伝えられても対応致しかねます。※購入後であっても配送方法を変更する場合があります。(例：らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便)ご希望の配送方法があれば購入前にコメントにてお知らせください。※輸送中の事故に関しましては責任を負いかねます。※上記説明を全て読んだ上でご納得いただければ購入にお進みください。



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