掛け軸 赤富士飛翔 熊谷千風作 日本製

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商品詳細
【内容物】・絹本（現品サイズ約55cm✕189cm）・共箱・表装品質十年間保証細かな傷、シミ汚れがございますが、全体的に状態は良いかと思われます。商品の状態は画像にてご判断願います。なお、商品は中古品となりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。質問がございましたら、ご購入前にコメントをお願い致します。絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
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