動作OK！ドリームキャスト サクラ大戦 2-4 ソフト＋おまけ ラブひな 他★☆

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。こちらはSEGAドリームキャストとソフトその他セットとなります。ドリームキャスト本体と付属品サクラ大戦2と攻略本サクラ大戦3と攻略本上下巻サクラ大戦4と攻略本、設定画集おまけソフトは画像9枚目をご覧ください。SEGAの魂のハード、ドリームキャスト。サクラ大戦とは切っても切れない、個人的にはサクラ大戦専用機でした。時代を超えて愛される作品と激レアな周辺商品を是非お手に取って頂きたいです！商品状態写真でご確認いただければと存じます。100サイズで送らせていただきます。よろしくお願い申し上げます。