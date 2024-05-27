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初代ゲームボーイ　ポケモンソフト赤緑青
商品番号 T68175406953
商品名

初代ゲームボーイ　ポケモンソフト赤緑青
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初代ゲームボーイポケットモンスターソフト　赤.緑.青⚫︎動作確認済みになります。音のボリューム調節、　　　　画像彩度調節可能です。⚫︎起動すると1箇所縦線はいってます。画像確認お願いします。⚫︎傷や表面日焼けあり。⚫︎画像で詳細確認お願いします。⚫︎ソフトは問題なく使用できます。
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