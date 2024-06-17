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桜蘭高校ホスト部 1〜18巻 全巻 ＋関連本 葉鳥ビスコ
商品番号 G43296106673
商品名

桜蘭高校ホスト部 1〜18巻 全巻 ＋関連本 葉鳥ビスコ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,616 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは、葉鳥ビスコさん桜蘭高校ホスト部1〜18巻全巻＋関連本のご案内です♪●桜蘭高校ホスト部1〜18巻全巻●桜蘭高校ホスト部〜とっておき！〜●桜蘭高校ホスト部〜とびっきり！〜合計20冊超お金持ち高校の私立桜蘭学院。特待生ハルヒは第三音楽室に迷い込んでしまい、、そこで、「ホスト部」の美麗男子達と出会います。その出会いからはじまり、、、自宅保管になります。多少の使用感があり、巻によってはヤケなどが見られます。全体的に見ると概ね良好に入る商品ではないかと思います。気になる方は画像をご確認ください。また、中古商品である事をご理解の上、完璧を求められる方はご遠慮ください。即購入大歓迎です。他のサイトでも出品している為、予告なく削除することがあります。大切にしていただける方へお譲りしたいため、何冊かずつOPPもしくはビニール防水の上で、丁寧に送付いたします。◎ばら売りはしません。◎プロフィール欄の確認をお願いします。#白泉社#花とゆめCOMICS
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