居酒屋えぐざいる　八木勇征　アクリルスタンド

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商品詳細
居酒屋えぐざいる 2023カレンダーver.八木勇征アクリルスタンド2点セットプチプチに包み発送します。未開封品ですが初期傷等気になる方は購入を控えてください。世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人中島颯太
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