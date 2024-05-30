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商品詳細
「通常内視鏡観察による早期胃癌の拾い上げと診断」平澤俊明/河内洋/藤崎順子定価:￥6926#平澤俊明#河内洋#藤崎順子#本#自然／医療・薬学・健康自宅保存の間に作られた表紙に少し破れがあります。写真ご参考ください。
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