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テテ　テヒョン　スローガン　スローガンバインダー　バインダー　BTS
商品番号 L73963023756
商品名

テテ　テヒョン　スローガン　スローガンバインダー　バインダー　BTS
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テテのスローガンバインダーです。購入後はスローガンを入れて暗所にて保管しておりました。写真やデザインが素敵で購入しましたが、ペン卒したので出品いたします。・スローガンバインダー(約縦63×横27×幅5cm)・リフィル30枚(6枚はスローガン入れています)・スローガン6枚(写真3〜8枚目)普通のサイズ(細長いタイプ)のスローガンをリフィルに入れて保管することができます！大きさがあり送料が高いので値下げ❌とさせていただきます。※傷や汚れは見当たらず美品かと思いますが、海外製品、素人保管ですので気になる方はご遠慮ください。
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