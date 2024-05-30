日本史①歴史能力検定 準3級日本史過去問集　②過去問5年分

ご覧いただきありがとうございます。商品は、以下のとおりです。①日本史 歴史能力検定準3級日本史過去問集②日本史 準3級過去問5年分（歴史能力検定全級問題集を業者にて断裁）※①、②とも書き込みはございません。※②は、解答・解説、解答用紙付きです。①、②とも日焼け、スレ傷、ほか見落としの可能性がございます。水濡れ防止対策し、発送させていただきます。値下げ・ばら売り対応は致しかねます。即購入可能です。



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