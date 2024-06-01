希少　古書　金沢文庫『ガルシアとシンドラーのトランプ手品入門』高木重朗　訳

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著者F・ガルシア G・シンドラー訳者 高木重朗発行 金沢文庫1975年9月15日 第1版 第1刷『トランプ手品入門』とのタイトルですが、ある程度、カードマジック経験のある方が良いかと思います。約48年前の古書です。最後のページの上の部分、少し破れあります。しかし、年数の割にはきれいかと思います。防水シートに入れて、段ボールにて追跡発送致します。値下げしました手品マジック金沢文庫テンヨーtenyo絶版入手困難古書