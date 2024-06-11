StrayKids ペンミ チャンビン トレカ stayzone stay3期

7/1に韓国で行われたStraykidsのファンミーティングのSTAYZONEで配布されたチャンビンくんのトレカになります。本国のFC3期のステイ限定配布のトレカで当日会場に行った人しか貰えないレアなトレカです。高額商品につき検品は丁寧に行っておりますが素人検品になりますので完璧な美品をお求めの方は御遠慮くださいませ。理解ある方のみご購入お願い致します。お値下げは他の商品とのセット買いのみとさせて頂いております。即購入OKです！韓国3期STAYステイペンミトレカ特典フィリックスピリ5-starpilotソウルコントレカポラロイドstraykidsスキズトレカヨントンバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンスンミンアイエンstraykidsstraykidsstay3期限定公式ペンミファンミファンミーティング7/27/11日目2日目PILOTFANMEETINGSTAYZONESTAYZONE3期FCファンクラブ限定



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