PlayStation 5 CFI-1200A01 本体　新品未使用

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即購入OKお買い上げの際配達完了にも関わらず受取評価をされない方が多いのでお仕事やご都合等で確認が遅れる場合は先にコメント欄等でお伝えください。PlayStation5CFI-1200A01Amazonにて新品未使用未開封品しましたが、使用しなかったため出品いたしました。レシートはありません動作確認は行っておりません。初期不良の場合はメーカーへ直接お問い合わせ下さい画像のダンボールに入れて梱包し、ゆうパックかクロネコやまとで発送致します。配送中のトラブル等は責任を負いかねます。以上を了承頂ける方のみお願い致します。PS5プレステ5switch