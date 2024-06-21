NINTENDO SWITCH 新型 任天堂スイッチ 本体 動作確認済み

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo前所有者が新品で購入したものをサブ機で買い取りましたが、殆ど使用せず、本体と充電機しか開封していないので、他は新品状態です。本体も傷等もなく、非常に良好な状態です。おまけで入れていたケースをお付けします。