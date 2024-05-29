NEW ERAキャップ

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ご覧いただきありがとうございますNEWERAキャップの出品です。小さくて被らないので販売します。かなり小さめ金色でとても目立ちNEWERAの中では特にカッコいいキャップになってます。無言購入大歓迎⭕️