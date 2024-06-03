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アフターハルマゲドン外伝　メガドライブ　美品
商品番号 F24631567890
商品名

アフターハルマゲドン外伝　メガドライブ　美品
ブランド名 セガ
特別価格 税込 6,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25年～30年位前に新品購入し、数回（恐らく一回）プレイし、暗所のコレクションボックスにて保管しておりました。状態は凄く良いのでクオリティにこだわる方へ。初代メガCDが壊れていて起動確認してません。CDは傷等ありません。売れなければ値下げしていきますので基本値引き交渉には応じません。
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