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商品詳細
ロックマンDASH1、2トロンにコブン ロックマンDASHバリューパック4点まとめ売りになります。全て新品未開封になります。オマケでミニ色紙つけます。1は裏に盗難防止用シール貼ってます。バリューパックは外箱に少しダメージあり。1.2共に未開封です。
http://narcologia.ru/goods/unusable277174.html
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