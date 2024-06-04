

山下菊二画集 : 1919-1986 貴重書 今ならほぼ即納！ 9180円 www ...



山下菊二画集 The Works of Kikuji Yamashita 1919-1986 - 古本買取 ...



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山下菊二画集 1919-1986 山下菊二画集刊行委員会著 美術出版社 1988年 ...



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ご覧頂きありがとうございます。【山下菊二画集:1919-1986 貴重書】【本の情報】定価2万円サイズ：30×30cm発行年：1988年出版社：美術出版社ページ数：193p付属品：函状態：トビラにしみ。本体天小口に微細なしみあり。スリップが刺さったままの状態。図版、本文は良好です。昭和初期を代表する画家の唯一の画集です。カラー図版50、モノクロ30点を収録。谷川晃一や針生一郎の文章を掲載しています。米軍に進駐された混乱期の日本をグロテスクかつシュルレアリスム的に捉えた画家。【発送】ゆうパック８０サイズ。※お値下げのご要望にはお応えできません。値下げに関するメッセージをお送りいただきませんようお願いいたします。#山下菊二#画集#安保闘争#砂川事件#冷戦#中村宏#人人会#中村正義#星野眞吾#池田龍雄#桂川寛#大島哲以#田島征三#佐熊桂一郎#斎藤真一#ルポルタージュ絵画#リアリズム#風刺画#福田恒太#1953年ライトアップ展#狭山事件,mn