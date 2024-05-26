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【レンタル落ち】ハイスクールD×D HERO　全巻セット
商品番号 Y22468076163
商品名

【レンタル落ち】ハイスクールD×D HERO　全巻セット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

·　【レンタル落ち】アニメdvdハイスクールD×DHERO全６巻セット　プラケースありません。ディスクとジャケ紙、各６枚のみです。ディスクは両面収納タイプの不織布ケースに入れています。　レンタル落ちのDVDです。キズや管理シールがあります。　安物のポータブルプレーヤーで動作確認済みですし、普段TSUTAYAやゲオのレンタルディスクを問題なく観られているなら大丈夫だとは思いますが、再生機との相性で映像飛び等あるかもしれません。レンタル落ち商品に理解のある方のみ購入をご検討ください。　らくらくメルカリ便のネコポスで発送します。　　「ハイスクールD×DHERO」梶裕貴/日笠陽子/末田宜史　#映画#邦画#アニメ#CD・DVD#DVD#dvd#レンタル落ち#その他出品中DVDゆゆゆ
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